日本時間午前３時にＦＯＭＣの結果が公表され、意見が分かれていた政策金利は０．５０％の大幅利下げとなった。これを受けて米株式市場は買いが強まり、為替市場はドル売りの反応を見せている。ドル円は瞬間的に１４０円台に下落。 NY株式18日（NY時間14:04）（日本時間03:04） ダウ平均41789.21（+183.03+0.44%） ナスダック17752.05（+123.99+0.70%） CME日経平均先物36395（大証終比：+215+0.59%）