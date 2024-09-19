ＦＯＭＣ経済見通し（）は６月時点 ＊実質GDP 24年2.0％（2.1％） 25年2.0％（2.0％） 26年2.0％（2.0％） 27年2.0％ 長期1.8％（1.8％） ＊失業率 24年4.4％（4.0％） 25年4.4％（4.2％） 26年4.3％（4.1％） 27年4.2％ 長期4.2％（4.2％） ＊PCEデフレータ 24年2.3％（2.6％） 25年2.1％（2.3％） 26年2.0％（2.0％） 27年2.0％ 長期2.0％（2.0％） ＊P