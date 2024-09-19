米国の中央銀行にあたる米連邦準備制度理事会（FRB）は18日（日本時間19日未明）、政策金利を0.50%幅引き下げ、年4.75〜5.00%にすると決めた。通常の2倍にあたる大幅な利下げに踏み切り、インフレ抑制から雇用の下支えへと政策の重心を移す。利下げはコロナ禍初期の2020年3月以来、4年半ぶりで、今回のインフレ（物価高）局面で初めて。米国の大幅利下げは、外国為替市場ではドル売りを促しやすく、今後、円高ドル安圧力となっ