米ワシントンにあるFRB本部（共同）【ワシントン共同】米国の中央銀行に当たる米連邦準備制度理事会（FRB）は18日、連邦公開市場委員会（FOMC）で主要政策金利を0.5％引き下げることを決めた。利下げ決定は新型コロナウイルス禍への対応で事実上のゼロ金利政策を導入した2020年3月以来、4年半ぶり。24年末の金利は4.4％と予測し、年内残り2回の会合でさらに通常ペースの2回分に当たる利下げを見込んだ。コロナ禍からの回復過程