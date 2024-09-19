アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）は18日、2020年3月以来、4年半ぶりに政策金利を引き下げ、利下げ幅を0.5％にする決定をしました。FRBは声明で「インフレ率が依然としてやや高止まりしていて、インフレの進展とリスクのバランスを考慮した」と利下げの理由について説明しています。市場からは、FRBが11月と12月の2回の会合でも連続で利下げを行うとの見方もあり、アメリカと日本の金利差の縮小が意識され、円