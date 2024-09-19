16歳に満たないことを知りながら、14歳の少女とみだらな行為をし、その様子をスマートフォンで撮影したとして、さいたま市の陸上自衛隊の男が逮捕されました。 不同意性交等と児童買春などの疑いで愛知県警に逮捕されたのは、さいたま市の陸上自衛隊大宮駐屯地に所属する自衛官の男（33）です。 警察によりますと、男は2024年8月、16歳未満であることを知りながら、14歳の少女に現金を渡す約束をして千葉市内の