NY株式18日（NY時間13:35）（日本時間02:35） ダウ平均41675.53（+69.35+0.17%） ナスダック17670.93（+42.87+0.24%） CME日経平均先物36360（大証終比：+180+0.50%） 欧州株式18日終値 英FT100 8253.68（-56.18-0.68%） 独DAX 18711.49（-14.59-0.08%） 仏CAC40 7444.90（-42.52-0.57%） 米国債利回り 2年債 3.634（+0.029） 10年債3.674（+0.028） 30年債3.986（+0.