◆米大リーグマーリンズ１１ー９ドジャース（１７日米フロリダ州マイアミ＝ローン・ディポー・パーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１７日（日本時間１８日）の敵地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で出場し、３回に５試合ぶりの４８号２ランを放ち、通算２１９本塁打で秋信守（韓国）を抜いてアジア選手単独トップに立った。昨年３月にＷＢＣ準決勝、決勝を戦い世界一になったマイアミ・ローンデポパークに約１年半ぶ