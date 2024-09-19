Michelle Nichols[国連 １８日 ロイター] - 国連総会は１７日、イスラエルに対し、パレスチナ占領政策を１年以内に終結するよう求める決議案を採択した。 決議案はパレスチナが提出。１２４カ国が賛成した一方、イスラエルと米国のほか１２カ国が反対、４３カ国が棄権した。イスラエルは１９６７年の第３次中東戦争以降、ヨルダン川西岸などを占領。国際司法裁判所（ＩＣＪ）は７月、イスラエルのパレスチナ占領政策は国際法に