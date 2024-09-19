■ 買い予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (6361) 荏原 東証プライム (3153) 八洲電機 東証プライム (1948) 弘電社 東証スタンダード (4563) アンジェス 東証グロース (4499) スピー 東証スタンダード ■ 売り予想数上昇（最新48時間） (銘柄コード) 銘柄 市場 (2317) システナ 東証プライム (9401) ＴＢＳＨＤ 東