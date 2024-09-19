9月26日(木)深夜1時35分〜「東野の誕生日をお祝いし直そう！の旅」最終話今回は岡村さんから東野さんにとある物を誕生日プレゼントするため上野に…そして持田さんからの提案でアクティビティに挑戦。しかし想定外の内容に東野さんも困惑…そして最後はサプライズゲストも登場！お楽しみに！