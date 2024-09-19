9月19日（木）深夜 1:35〜2:05 放送東野の誕生日を祝い直す旅▼東野も岡村もすでに骨伝導イヤフォンを購入済みと発覚▼目的を見失いながらイヤフォン専門店へ▼最新の「ながら聞き」イヤフォンをお試し▼思わぬ快適さに東野テンション回復、買い替えを即決!▼お昼ご飯は東野が大好きな冷やし中華へ