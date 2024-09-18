AMEFURASSHI（C）️Masato Yokoyama AMEFURASSHIが16日、最新アルバム『Flora』を携え、LINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブ『AMEFURASSHI Live ”Flora” chapter two』を完遂した。メンバー愛来の怪我を乗り越え、4人が追及する現時点での最高のパフォーマンスを披露し、新たな挑戦となるライブ会場も発表した。【写真】『AMEFURASSHI Live ”Flora” chapter two』の模様スターダストプロモーションの女