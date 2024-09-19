斎藤元彦・兵庫県知事のパワハラ疑惑が文書で告発された問題で、県議会各会派は9月定例会初日の19日午後に、知事に対する不信任決議案を提出する。採決は同日、86人の全会一致で可決される見込み。兵庫県議会・本会議が開かれる兵庫県公館 大会議室〈2024年9月18日午後撮影〉斎藤知事は19日、県庁で報道各社の取材に応じ、不信任案が可決された場合の対応について「議会が決めることであり、大変重く受け止める。法律の規定に