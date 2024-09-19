NY株式18日（NY時間12:42）（日本時間01:42） ダウ平均41592.67（-13.51-0.03%） ナスダック17621.94（-6.12-0.03%） CME日経平均先物36340（大証終比：+160+0.44%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均、ナスダックとも横ばい。本日の市場は午後のＦＯＭＣの結果待ちで様子見気分が強い。利下げ開始は確実視しているものの、利下げ幅については見方が分かれている。短期金融市場では０．５０％ポイント