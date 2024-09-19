レバノンで18日、携帯型の無線機が2日連続で相次いで爆発し、9人が死亡、300人以上が負傷しました。ロイター通信によりますと、レバノンで18日携帯型の無線機が相次いで爆発し、当局は9人が死亡300人以上が負傷したということです。レバノンでは、前日にも小型の通信機器「ポケベル」が一斉に爆発し、12人が死亡、約2800人が負傷しましたが、爆発した携帯型の無線機とポケベルは同じ5カ月前に購入したということです。親イラン武装