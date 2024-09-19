ロシア西部トベリ州にウクライナのドローン攻撃があり、州内にあるロシア軍の弾薬庫で大規模な火災が発生し、20人が負傷したということです。暗闇の中、大きな爆発音とともに噴き上がる炎。首都モスクワの北西部にあるトベリ州の知事は18日、州内のトロペツにドローン攻撃があり、迎撃したドローンが落下し、大規模な火災が発生したと明らかにしました。周辺の住民らが避難し、ネットメディアはおよそ20人が負傷したと伝えています