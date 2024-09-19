NY株式18日（NY時間12:21）（日本時間01:21） ダウ平均41568.94（-37.24-0.09%） ナスダック17614.21（-13.85-0.08%） CME日経平均先物36325（大証終比：+145+0.40%） 欧州株式18日GMT16:21 英FT100 8253.68（-56.18-0.68%） 独DAX 18711.49（-14.59-0.08%） 仏CAC40 7444.90（-42.52-0.57%） 米国債利回り 2年債 3.649（+0.044） 10年債3.683（+0.038） 30年債3.992