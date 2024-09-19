◇ナ・リーグドジャース9−11マーリンズ（2024年9月17日マイアミ）ドジャースの大谷翔平投手（30）が17日（日本時間18日）、「1番・DH」で出場したマーリンズ戦の3回に48号2ランを放ち、自身が持つ記録を更新する史上初の「48―48（48本塁打、48盗塁）」を達成した。世界一を奪還した昨年3月のWBC決勝・米国戦以来のローンデポ・パークで初めて一発を放ち、残り11試合で前人未到の「50―50」まであと「2―2」。試合には敗