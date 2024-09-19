台風やゲリラ雷雨で河川の氾濫などが懸念される中、東京都は雨水を地下から海に流す「地下河川」の建設を検討しています。東京都は、現在調節地として運用中の2つの地下トンネルと新たに整備している調節池とつなぎ、全長約13kmに及ぶ広域調節池をつくっています。今後、東京湾まで地下トンネルを伸ばして大量の雨水を調整池にためずに海に放流する計画です。台風やゲリラ雷雨で河川の氾濫が懸念されるケースが増えていて、洪水な
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