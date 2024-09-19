中国外交部「国内法と国際法に合致」空母「遼寧」の活動巡り中国外交部。（北京＝新華社記者/李賀）【新華社北京9月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日の記者会見で、中国の空母「遼寧」が沖縄県沖で日本の接続水域に入ったとする日本政府の発表に関し、中国の活動は国内法と国際法に合致していると強調した。