東京都心では18日、過去最も遅い猛暑日となました。また関東各地ではゲリラ雷雨も発生。茨城県では神社にある樹齢500年以上の御神木が燃え、警察は落雷が原因とみています。18日夜、埼玉県飯能市。関東では18日もゲリラ豪雨に。茨城県阿見町の神社では、樹齢500年以上の御神木が燃え続けています。警察は落雷が原因と見ています。午後から各地で天気が急変した関東。喜入友浩キャスター「午後3時、東京都内です。また雨が強くなっ