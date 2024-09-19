ラグビー日本代表ＦＷのテビタ・タタフ（ボルドー）が、フランス１部「ＴＯＰ１４」の２０２３―２４シーズン最優秀選手候補３人に選ばれた。１８日に同リーグが発表した。最終候補には、フランス代表ＳＨのデュポン（トゥールーズ）とＣＴＢウォード（パリ）が選出されており、２３日に最優秀選手が発表される。タタフは２３年に東京ＳＧ（旧サントリー）を退団後、ボルドーに入団。新加入ながら、フィジカルバトルの激しいフ