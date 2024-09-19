気象台は、午前1時8分に、洪水警報を国頭村、伊平屋村に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】沖縄県・国頭村、伊平屋村に発表本島北部では、19日朝まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。本島中南部、久米島では19日明け方まで、本島北部では19日朝まで、高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■那覇市□波浪警報19日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■宜野湾市□波浪警報19日明け方にか