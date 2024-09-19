チョコレート菓子の箱に違法薬物のMDMAを隠して密輸した疑いでベトナム人の男らが逮捕されました。グエン・ヴァン・ティ容疑者（31）ら2人は6月、末端価格3000万円相当のMDMA5000錠余りをドイツから販売目的で密輸した疑いが持たれています。東京税関が荷物を検査したところ、MDMAの錠剤がチョコレート菓子の箱に隠されていたということです。グエン容疑者らは、大麻約2kgをタイから販売目的で密輸した疑いでも逮捕されていて、警