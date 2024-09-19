オニテナガエビの養殖成功、中秋節に出荷中国新疆ウイグル自治区【新華社昌吉9月18日】中国新疆ウイグル自治区昌吉市の田園水産養殖専業合作社（協同組合）はこのほど、養殖したオニテナガエビの水揚げと販売を開始した。全国水産技術普及総合ステーションの「漁業による新疆支援」プロジェクトにより寄贈された70万匹を半年かけて丹念に育て、養殖に成功。出荷は17日の中秋節に合わせた。同ステーションは今年5月、昌吉市を