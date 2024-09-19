18日夜、神奈川県横須賀市で米軍関係者とみられる人物が乗った乗用車とオートバイが衝突する事故があり、オートバイに乗っていた22歳の男性が死亡しました。警察によりますと18日午後7時前、横須賀市小川町の国道で男女複数人が乗った乗用車が、信号機のある交差点を右折しようとした際、直進してきたオートバイに衝突する事故がありました。オートバイに乗っていたアルバイトの伊藤翼さんは病院に搬送されましたがその後、死亡が