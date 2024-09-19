やはり現在のアジア最強はサウジアラビア勢なのだろうか。昨季はUAEのアル・アインがアジアチャンピオンズリーグ（ACL）を制したが、これはちょっとしたサプライズと捉えられた。昨季も優勝候補筆頭と評判だったのはサウジアラビア勢だったのだ。今季もその構図は変わらないか。今季よりACLはアジアチャンピオンズリーグエリートと大会名も変わり、西地区と東地区からそれぞれ12チームずつが出場。各地区の12チームは欧州チャンピ