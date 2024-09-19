【ニューヨーク時事】国連総会（１９３カ国）は１８日午前（日本時間１９日未明）、開会中の特別会合で、イスラエルに対しパレスチナ占領政策を１年以内に終わらせるよう求める決議を日仏中ロなど１２４カ国の賛成多数で採択した。イスラエルや米国など１４カ国が反対し、英独など４３カ国が棄権した。決議は、占領地からのイスラエル軍撤退や土地の返還、新たな入植地建設の停止を要求。各国には、占領地で使用される可能性が