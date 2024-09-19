9月19日(木)21:00LIVEスタート予定J3番記者さんが『J3の今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・松澤明美さん「大宮花伝」・村田亘さん「FOOTBALL TODAY KANAZAWA」・佐藤功(進行)「横浜本牧フットボールマニアックス」上記サイトの3人が集合し『独走の大宮、追走の金沢、一年でJ2昇格の条件とは？』などについて語るLIVE配信を行います。