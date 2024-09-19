【ニューヨーク＝金子靖志】国連総会（１９３か国）は１８日の緊急特別会合で、イスラエルに１年以内の占領終結を求める決議案を賛成多数で採択した。日本やフランス、中露など１２４か国が賛成し、米国やイスラエルなど１４か国が反対した。インドやウクライナなど４３か国は棄権した。決議では、イスラエルによる入植活動の停止やパレスチナ人から没収した土地・財産の返還なども求めた。国際司法裁判所（ＩＣＪ）がイスラ