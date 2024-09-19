NY株式18日（NY時間11:10）（日本時間00:10） ダウ平均41541.08（-65.10-0.16%） ナスダック17639.19（+11.13+0.06%） CME日経平均先物36375（大証終比：+195+0.54%） 欧州株式18日GMT15:10 英FT100 8258.34（-51.52-0.62%） 独DAX 18713.37（-12.71-0.07%） 仏CAC40 7457.46（-29.96-0.40%） 米国債利回り 2年債 3.651（+0.046） 10年債3.689（+0.043） 30年債3.999