[9.18 天皇杯準々決勝 千葉 0-3 京都 フクアリ]ミッドウィークの連戦でもJ1リーグ戦の主力選手を積極的に起用した京都サンガF.C.が、直近のJ2リーグ戦から先発を総入れ替えしたジェフユナイテッド千葉を3-0の大差で破り、2年ぶりの天皇杯準決勝進出を決めた。この日の京都はJ1リーグ戦主力のGKク・ソンユン、DF福田心之助、DF宮本優太、MF川崎颯太、FWマルコ・トゥーリオを先発起用。リードした後半からもエース格のFW原大智や