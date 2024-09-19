国連総会は18日、イスラエルに対しパレスチナ占領政策を1年以内に終結するよう求める決議を124か国の賛成により採択しました。イスラエルは、1967年の第3次中東戦争以降、ガザ地区やヨルダン川西岸などでパレスチナの占領を続けてきました。ICJ＝国際司法裁判所がことし7月にイスラエルによる占領は「国際法違反だ」とする勧告的意見を出したことを受け、国連総会は17日から2日間、緊急特別会合を開き、対応を協議しました。18日に