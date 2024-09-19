東京都議会の定例会が18日開会し、「カスタマーハラスメント」を防止する条例案が提出されました。成立すれば、全国初の条例となります。東京都・小池百合子知事：社会全体でカスタマーハラスメントを防止するため、全国初となる条例案を本定例会に提案いたしました。東京都の条例案では民間だけではなく、公的機関も対象に含むとしていて、違反者への罰則は設けていません。条例が成立すれば全国で初めてとなり、2025年4月1日から