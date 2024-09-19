B'zの松本孝弘によるプロジェクトTMG (Tak Matsumoto Group)が9月18日、ニューアルバム『TMG II』をリリースした。TMGは本日19日、ヨーロッパのハードロック名門レーベルFrontiers Music SRLと海外市場における作品のパートナーシップ契約を締結し、『TMG II』の全世界配信リリースと海外版CDパッケージリリースを発表した。◆TMG 動画 / 画像Frontiers Music SRLは、DEF LEPPARD、TOTO、WHITESNAKE、YES、JOURNEYなど、世界的に名