◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人２―２ＤｅＮＡ＝延長１２回＝（１８日・東京ドーム）巨人・泉圭輔投手が６番手で登板し、１回無安打無失点で７月１７日・阪神戦（東京ドーム）以来、約２か月ぶりの５ホールド目を記録した。２―２の延長１０回に登板。先頭・牧を直球で三ゴロに仕留めると、代打・伊藤を見逃し三振。最後はオースティンを外角直球で遊ゴロに封じた。普段はビハインドでの登板が多く「あんな展開で久々に投げたの