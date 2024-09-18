北海道・知床沖で観光船が沈没し、乗員乗客26人が死亡、行方不明となった事故で、海上保安庁は18日、観光船『KAZU1』を運航していた『知床遊覧船』の社長・桂田精一容疑者（61）を逮捕しました。第1管区海上保安本部・藤田望警備救難部長「慎重かつ厳正に捜査を行ってきたが、本日午前9時37分、『KAZU1』の運航会社取締役である被疑者・桂田精一を業務上過失往来危険および業務上過失致死の疑いで通常逮捕した」第1管区海上保安本