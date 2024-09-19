Ann Saphir[１８日 ロイター] - 米抵当銀行協会（ＭＢＡ）が１８日発表した１３日までの週間住宅ローン平均約定金利は、３０年固定金利型が２年ぶりの低水準を付けた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が１７─１８日の会合で利下げに着手するとの観測が背景。３０年固定金利型の住宅ローン金利は前週比１４ベーシスポイント（ｂｐ）低下の６．１５％と、２０２２年９月以来の低水準を付けた。前週も１４ｂｐ低下していた。米国の住