[フランクフルト １８日 ロイター] - 欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会メンバーのナーゲル独連銀総裁は１８日、ユーロ圏のインフレ率は依然としてＥＣＢが望むほど低くないため、物価上昇圧力を解消するには金利を十分に高い水準に維持する必要があるとの見解を示した。ＥＣＢは１２日に開いた理事会で０．２５％ポイントの利下げを決定。今年２回目の利下げだった。ナーゲル氏はフランクフルトで行った講演で「インフレは現在、