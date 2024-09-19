［ワシントン１８日ロイター］ - 米商務省が１８日に発表した８月の一戸建て住宅の着工件数（季節調整済み）は年率換算で前月比１５．８％増の９９万２０００戸となった。 一戸建ての建設許可件数は２．８％増の９６万７０００戸。新築住宅の供給増を背景に建設許可件数の伸びが緩やかにとどまったことで、勢いが持続する可能性は低いとの見方も出ている。 ７月の着工件数は８５万７０００戸と、前回発表の８５万１０００戸