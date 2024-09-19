7人制ラグビー日本代表の平野優芽さんが、自転車のヘルメット着用を呼びかけました。羽田空港のイベントでは、パリオリンピックにもキャプテンとして出場した平野優芽さんを一日警察署長に迎え、自転車のヘルメットの必要性を伝える安全教室が行われました。東京都内の自転車利用者のヘルメット着用率は15%にとどまっていて、警視庁は「死亡事故を防ぐためにもヘルメットを着用してほしい」と呼びかけています。