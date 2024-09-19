2009年9月19日、ニコニコ動画に投稿された『【鏡音レン】パラジクロロベンゼン【ガルナ/オワタP】』が、本日2024年9月19日で投稿から15周年を迎えました！再生数は累計5,346,745回に達し、動画につけられたコメント数は156,821件を超えています（※記事製作時）。﻿﻿■投稿者の関連動画『【鏡音リン】アンチクロロベンゼン【ガルナ/オワタP】』﻿﻿﻿『【初音ミク、巡音ルカ】リンちゃんなう！