１９３３年：朝鮮サッカー協会設立１９５５年：民主党（現・共に民主党）旗揚げ１９８０年：フランスと漁業協定を締結１９８１年：文化財管理局が全羅南道・新安の海底遺物２５００点余りの引き揚げを発表１９９１年：在韓米軍司令部が板門店一帯の警備業務を１０月１日から韓国軍に移管することで韓国側と合意２０００年：ロシアと警察協力協定を締結２００５年：北朝鮮核問題を話し合う６カ国協議が北朝鮮の核放棄を明記した共同