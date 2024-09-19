【かまいたちの夜×3（トリプル）】 9月19日 発売 価格：3,960円 CEROレーティング：C（15才以上対象） プレイ人数：1人 スパイク・チュンソフトは、プレイステーション 4/Nintendo Switch/Steam用サウンドノベル「かまいたちの夜×3（トリプル）」を9月19日に発売する。価格は3,960円。なお、Nintendo