【「GINKA」パッケージ版】 9月19日 発売 価格： 通常版 3,520円 特装版 13,200円 抱き枕カバー付き特装版 27,500円 フロントウイングは、Nintendo Switch/PC用ノベルゲーム「GINKA」のパッケージ版を、本日9月19日に発売する。価格は通常版が3,520円。特装版が13,200円。特装版には、ゲーム本編に加えて、B2