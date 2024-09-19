セール期間：9月19日～10月2日23時59分まで AmazonにてASUSのゲーミングノートPCが特別価格で販売される。セール期間は9月19日より10月2日23時59分まで。 セールの対象になっているのはTUF GamingやROGなどASUSが展開するブランドのゲーミングPC。ビデオカードにRTX 4060を搭載したモデルなど、ハイスペックな製品が多数取り揃えられており、自宅だ