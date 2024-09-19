【Amazon：Jabra Elite ワイヤレスイヤホン セール】 セール期間：9月19日0時～9月22日23時59分まで Amazonは、Jabra Eliteの「ワイヤレスイヤホン」をセール価格で販売している。セール期間は9月19日0時から9月22日23時59分まで。 対象商品にはbluetoothワイヤレスイヤホン「Jabra Elite 10」ブラックとココアカラー、「Jabra Elite 5」