中日・高橋宏斗投手（２２）が今季限りでの辞意を表明した立浪和義監督（５５）への思いを吐露した。１８日の阪神戦（バンテリン）に先発し、６回３失点と力投したが、チームは３―８で敗れ４敗目。「自分の球が全然投げられなかったのと、後半まで修正できなかったというのがある」と猛省した。チームは３年連続Ｂクラスが決定し、ＣＳ進出が完全消滅したことで立浪は試合後、辞意を決意した。そのため４年目右腕は「僕は与