先ほから為替市場はドル買いの動きが出ており、ドル円は１４２円付近に上昇しているほか、ユーロドルは１．１１２０ドル付近に下落している。ブラード・前セントルイス連銀総裁の米ＣＮＢＣでの発言に反応しているようだ。 ブラード氏は「ＦＲＢは本日０．２５％ポイントの利下げをすべき。０．５０％ポイントの利下げの論拠は誇張されている」と述べていた。 他のエコノミストからも現時点での大幅